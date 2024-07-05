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قطع التيار الكهربائي بعدد من المناطق التابعة لأقاليم أريانة وزغوان والمنستير

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Publié le Vendredi 05 Juillet 2024 - 22:03 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يوم الجمعة، أن أقاليم أريانة وزغوان والمنستير ستقوم بقطع التيار الكهربائي نهاية الأسبوع الجاري بعدد من المناطق الراجعة لها بالنظر، وذلك في نطاق برنامجها الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء وحرصا منها على ضمان أجود الخدمات.

وأوضحت، فق بلاغ لها اليوم، أن قطع الكهرباء سيشمل يوم السبت نهج المصمودي وحي الفتح وسيدي فرج بجهة سكرة من ولاية أريانة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال.

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أما بخصوص يوم الأحد 7 جويلية، فسيشمل قطع التيار الكهربائي :
- نهج المطار ودار فضال ونهج رأس جدير بجهة سكرة بولاية أريانة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال.
- جزءا من منطقة الرواقية بولاية زغوان من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الحادية عشر صباحا.
- كامل مدينة منزل نور بولاية المنستير من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال.

وأضافت الشركة أنها تعول على تفهم حرفائها الكرام لهذا الانقطاع الظرفي، مشيرة إلى أن عملية إرجاع التيار الكهربائي تتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام.


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