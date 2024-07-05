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سعر صرف الدينار يتراجع بنسبة 1،1بالمائة مقابل الأورو موفى ماي 2024

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Publié le Vendredi 05 Juillet 2024 - 20:34 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تراجع سعر صرف الدينار التونسي مقابل الأورو بنسبة 1،1 بالمائة (باحتساب الانزلاق السنوي) خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024، مقابل تراجع بنسبة 2،2 بالمائة سنة 2023، وفق تقرير نشره البنك المركزي التونسي، مؤخرا، حول "التطورات الإقتصادية والنقدية، آفاق التضخم".

وتقلص سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1 بالمائة، خلال الفترة ذاتها، علما أن تراجع الدينار في مواجهة العملة الأمريكية بلغ 3،8 بالمائة خلال سنة 2023.

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وأوضح البنك المركزي ان انخفاض سعر صرف الدينار تواصل بنسق متوسط خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024.


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