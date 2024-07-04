شركات النقل تبرم 5 اتفاقيات مع مؤسسة "فداء" لتوفير النقل المجاني لـ105 من مصابي الإعتداءات الإرهابية المتقاعدين

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أبرمت الشركات الوطنية والجهوية للنقل العمومي والمؤسسة العمومية "فداء"، الخميس، بمدينة الثقافة، 5 اتفاقيات ثنائية ووزعت بطاقات النقل المجاني الموحدة لفائدة 105 من مصابي الإعتداءات الإرهابية المتقاعدين ممن تتوفر فيهم شروط الاستحقاق.



وأوضحت وزارة النقل، في بلاغ لها، أن هذه الاتفاقيات شملت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركة الجهوية للنقل بالقصرين والشركة الجهوية للنقل بقفصة.





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وأوضح المكلف بتسيير ديوان وزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسير وزارة النقل، رمزي خزندار، بالمناسبة، ان إبرام هذه الاتفاقيات بين مؤسسة فداء ومختلف المنشآت والمؤسسات العمومية المركزية والجهوية الراجعة بالنظر إلى وزارة النقل، يتنزل في إطار حرص الدولة على حفظ كرامة كل مواطنيها وتوفير كل ما يمكن توفيره لادماج مختلف الشرائح في الدورة الاجتماعية والاقتصادية.



وأكد خزندار أن هذه الاتفاقيات تعدّ فرصة للتعبير عن الامتنان لهذه الفئة التي يتوجب على جميع هياكل الدولة، كل حسب مشمولاته، تقديم الدعم لها كحق مشروع باعتبار التضحيات، التي قدموها فداء للوطن وذودا عن مناعته.



وأفاد انه سيتم العمل بالتنسيق بين وزارة النقل ومؤسسة فداء على توفير خدمة التنقل لجميع بقية منظوري مؤسسة فداء في كنف الراحة والأمن والسلامة وذلك في إطار مقاربة شاملة تقوم على العمل بمبدأ المسؤولية المجتمعية.



يذكر ان مؤسسة فداء هي مؤسسة عمومية تعنى بضحايا الإرهاب وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.