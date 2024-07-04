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المصري البورسعيدي يمدد عقد مهاجمه التونسي فخر الدين بن يوسف الى غاية 2025

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Publié le Jeudi 04 Juillet 2024 - 20:35 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اعلن نادي المصري البورسعيدي اليوم الخميس عن تمديد عقد مهاجمه التونسي فخر الدين بن يوسف لعام اضافي ليصبح ساري المفعول الى غاية 2025.
وكان فخر الدين بن يوسف انضم الى المصري البورسعيدي خلال شهر اوت الماضي قادما من نادي بيراميدز ونجح خلال الموسم الحالي في تسجيل 8 اهداف في البطولة المصرية لكرة القدم.
يذكر ان بداية مشوار فخر الدين بن يوسف في البطولة المصرية كانت من بوابة الاسماعيلي خلال موسم 2020-2021.
كما سبق له ان تقمص ازياء اندية النادي الصفاقسي والترجي الرياضي ومتز الفرنسي والاتفاق السعودي.


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