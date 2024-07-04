وزير الشؤون الاجتماعية والمدير العام لمنظمة العمل الدولية يتباحثان سبل دعم تطوير علاقات التعاون والشراكة بين تونس والمنظمة

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التقى وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدّوري، أمس الأربعاء بمقر الوزارة، المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس خلال الفترة من 03 إلى 05 جويلية 2024 مرفوقا بوفد يترأسه مدير مكتب منظمة العمل الدولي لبلدان المغرب العربي بالجزائر.



ومثّل اللقاء، حسب بلاغ للوزارة نشرته اليوم، مناسبة لاستعراض علاقات التعاون والشراكة بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية وسبل مزيد دعم تطويرها في مجالات العمل المشترك لا سيما البرامج على غرار مشروع صندوق فقدان مواطن الشغل وبرنامج دعم العمل اللائق

وأشار الوزير إلى أنّ مجابهة تحديات مستقبل العمل تتطلب مزيد دفع الحوار الاجتماعي المتوازن والمسؤول من أجل تحقيق العمل اللائق والمستدام، مثمّنا دور منظمة العمل الدولية في هذا الشأن.



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وأكّد بالمناسبة، على أهمية الاستثمار في الحماية الاجتماعية ومزيد تعزيز الحقوق الأساسية للعمال وتوفير متطلبات العمل اللائق وبناء سياسات عمومية مندمجة تقوم على مقاربة التمكين الاقتصادي للفئات الهشّة وتحقيق شروط الانتقال العادل.

وأوضح أن التحوّلات الاقتصادية والتكنولوجية العميقة تطرح تحديات أمام مستقبل العمل في العالم مما يتطلب مضاعفة المجهودات لمزيد الإستثمار في العمل اللائق وفي مؤسسات العمل.

ومن جهته، أبدى جيلبرت هونجبوستعداد منظمة العمل الدولية لمزيد تعزيز علاقات التعاون والشراكة نحو مستقبل أفضل لكل الفئات من خلال دعم البرامج المتعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعية والعمل اللائق والعلاقات المهنية والحوار الاجتماعي إلى جانب مرافقة تونس في تجسيم كل الإصلاحات ذات العلاقة.