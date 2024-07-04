الاوراق المالية استحوذت على 6ر97 بالمائة من اجمالي النقد المتداول في تونس خلال 2023

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سجلت تونس خلال سنة 2023 ارتفاعا متواصلا في مستوى الأوراق والقطع النقدية في التداول بنسبة 7ر10 بالمائة مقاربة ببيانات سنة 2022 ، لتصل قيمتها الى 20.842 مليون دينار، في بلد استحوذت فيه الاوراق المالية على حصة بـ 6ر97 بالمائة.





وأكد البنك المركزي التونسي الذي نشر هذه البيانات ضمن القائمات المالية للبنك لسنة 2023 وتقرير مراقبي الحسابات، ان نسبة ارتفاع التداول النقدي انتقلت من سنة الى اخرى من 2ر9 بالمائة ما بين نهاية 2021 و 2022 الى 7ر10 بالمائة للفترة ما بين موفي 2022 ونهاية 2023.



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وتتصدر قائمة الاوراق النقدية في التداول، من حيث القيمة، الاوراق من فئة 20 دينارا تليها الأوراق من فئة 50 دينارا والاوراق من فئة 10 دنانير واخيرا الأوراق المالية من فئة 5 دنانير.



وتمتلك تونس 11 قطعة نقدية في التداول، أعلاها قيمة فئة 1 دينار وتليها فئة 5 دنانير وفئة 500 مليم. علما وان القائمة تتضمن فئات 2 دينار و 200 و 100 و 50 و 20 مليما و 10 مليمات.



ولا تزال العملات النقدية من فئة 5 مليمات و 2 و 1 مليم موجودة لدى البنك المركزي وقد سجلت زيادة طفيفة في قيمتها بالمقارنة مع البيانات المالية لسنة 2022 .