Babnet

تكوين فريق مشترك بين وزارة العدل وعمادة المحامين لإيجاد الحلول للمسائل المطروحة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6685701cef0992.59256528_mfphlgqoijekn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 03 Juillet 2024 - 16:15 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أذنت وزيرة العدل ليلى جفال بتكوين فريق عمل مشترك بين ممثلي الوزارة وعمادة المحامين ، لإيجاد الحلول الملائمة للمسائل المطروحة سواء تلك المتعلقة بالجوانب القانونية أو تحسين وتيسير ظروف العمل في بعض المحاكم و الوحدات السجنية ، وذلك خلال لقاء جمعها اليوم الإربعاء بعميد المحامين حاتم المزيو بمقر الوزارة.

وأفاد بلاغ للوزارة بأنه تم خلال اللقاء التطرق الى عدد من المسائل المهنية ذات العلاقة بشواغل المحامين سواء من حيث ظروف العمل أو من حيث أولويات الارتقاء بالمنظومة القضائية والمضي في تطويرها و خاصة ما تعلق منها بطلب تعديل قانون المهنة بما يستجيب لتطلعات المحامين في تطوير مهنة المحاماة، فضلا عن تعديل الأمر المنظم لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين لمزيد إحكام طرق التصرف فيه وتحسين خدماته، والأمر المتعلق بتعديل قيمة طابع المحاماة
كما تحادث الطرفان حول أهمية تطوير المعهد الأعلى للمحاماة وتعميق برامج التكوين فيه، إلى جانب التأكيد على ضرورة استغلال التكنولوجيات الحديثة و المضي قدما في تجسيم برنامج العدالة الرقمية.
...

و أكدت وزيرة العدل ، وفق نص البلاغ ، على أهمية الدور الذي تضطلع به المحاماة، كمكون من مكونات الأسرة القضائية للارتقاء بالمنظومة القضائية بما ينسجم مع برامج الإصلاح والتطوير ويحافظ على الدور الوطني لمهنة المحاماة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290297


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  Next match Fri 5 july
رئاسيات 2024

J- 94

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 17:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*