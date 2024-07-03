صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين الى الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بالرائد الرسمي

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صدر اليوم الاربعاء، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 403 المؤرخ في 2 جويلية 2024 ، والمتعلق بدعوة الناخبين الى الانتخابات الرئاسية لسنة 2024.



ويتضمن الفصل الأول من هذا الأمر، دعوة الناخبين داخل الجمهورية التونسية للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 ، وبالنسبة الى الناخبين التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 4 و5 و6 أكتوبر 2024.





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يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر مساء أمس الثلاثاء، أمرا يتعلق بدعوة الناخبين الى الانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.





كما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أمس الثلاثاء، أن مجلس الهيئة سيعقد اجتماعا غدا الخميس، للمصادقة على رزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 ، وتنقيح القرار الترتيبي عدد 18 المؤرخ في 4 أوت 2014 ، المتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية. وسيكون هذا الاجتماع متبوعا بنقطة إعلامية (ساعة 19) بمقر الهيئة الفرعية بتونس القصبة.



وأفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء، أن فتح باب إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية سيكون مبدئيا بين أواخر شهر جويلية الجاري وبداية شهر أوت المقبل.



وأضاف أن الهيئة ستنشر الرزنامة الانتخابية التي سيصادق عليها مجلس الهيئة في اجتماعه المبرمج غدا الخميس، والتي ضبطت آجال الحملة الانتخابية التي ستنطلق مبدئيا في 13 سبتمبر القادم، فيما يكون الصمت الانتخابي يوم 5 أكتوبر القادم.

