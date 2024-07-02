بطولة ويمبلدون للتنس - انس جابر تزيح اليابانية مويوكا يوشيجيما وتتقدم الى الدور الثاني

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تاهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالميا الى الدور الثاني لبطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، بفوزها على مويوكا يوشيجيما المصنفة 70 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-3 و6-1) في المباراة التي اقيمت اليوم الثلاثاء في اطار الدور الأول.



وستواجه انس جابر في الدور الثاني الامريكية روبين مونتغمري المصنفة 161 عالميا التي ازاحت في الدور الاول الاسترالية اوليفيا غاديكي المصنفة 173 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-4 و6-4).

وتطمح أنس جابر الى تحقيق أول لقب غراند سلام في مسيرتها الاحترافية عبر بطولة ويمبلدون العشبية بعد ان عاندها الحظ في مناسبتين بخسارتها في نهائيي النسختين الاخيرتين عامي 2022 و2023.



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وكانت أنس جابر صاحبة الـ 29 عاما والمتوجة بـ 5 ألقاب في مسابقات رابطة محترفات التنس، قد خسرت نهائي 2022 أمام الكازاخستانية الينا ريباكينا ونهائي 2023 أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.