اتحاد بن قردان يعقد جلسته العامة الانتخابية في غياب الترشحات

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انعقدت الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الرياضي ببنقردان امس بحضور رئيس النادي الجليدي العرف و اعضاء الهيئة المديرة للفريق .وقد تمت معاينة غياب أي مطلب ترشح لرئاسة النادي لمدة النيابية 2024_2026 .

وتم خلال الجلسة تلاوة التقريرين الادبي و المالي للموسم 2023_2024 و المصادقة عليهما من طرف المنخرطين . وقد تقدم رئيس النادي الجليدي العرف ونائبه علي مارس بالاستقالة الكتابية من رئاسة الفريق

ويذكر ان اتحاد بن قردان انهى الموسم في المركز السادس من محموعة تفادي النزول من بطولة الرابطة المحترفة الاولى .

