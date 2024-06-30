الصحفي المتقاعد من وكالة (وات) كمال لحماري في ذمة الله

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فقدت الاسرة الموسعة لوكالة تونس افريقيا للانباء الصحفي المتقاعد كمال لحماري ، الذي وافاه الاجل المحتوم مساء امس السبت عن سن تناهز ال 72 سنة.

والتحق الفقيد بوكالة (وات) عام 1974 وعمل بعدد من اقسامها لكنه قضى اغلب مسيرته المهنية التي قاربت 37 سنة ضمن قسم الاخبار الجهوية وقسم "وات "الخارجية .وقد احيل على التقاعد عام 2012

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بعد صلاة عصر اليوم بمسقط راسه برفراف حيث ينطلق موكب الدفن من منزله الكائن في حي الحماري برفراف الشاطئ.

