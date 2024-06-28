الإعلام العراقي ينال النصيب الأوفر من جوائز التبادلات الإخبارية والبرامجية

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حصدت دولة العراق النصيب الأوفر من جوائز التبادلات الإخبارية والبرامجية، إذ فازت بثماني جوائز في مختلف المسابقات.









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وجرى حفل تسليم جوائز التبادلات الإخبارية والبرامجية، مساء اليوم الجمعة بمدينة الثقافة بتونس العاصمة، بحضور رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي والمدير العام للاتحاد المهندس عبد الرحيم سليمان.







وفازت تونس بثلاث جوائز هي الجائزة الثانية في صنف البرنامج الوثائـقي " المتاحف في الوطن العربي" من خلال برنامج "المتحف الوطني بباردو كنوز الحضارات " من إنتاج التلفزة التونسية التي تحصّلت أيضا على تنويه خاص من خلال الفيلم الوثائقي " بنت سجنان.. النبتة البرية " وهو من إعداد سميّة فارس إخراج فاتن بن نصيب وذلك ضمن جائزة الإنتاج التلفزيوني العربي المشترك الصيغة 7 بعنوان " قصة كفاح . أما مؤسسة الإذاعة التونسية فقد تحصّلت على الجائزة الثانية ضمن مسابقة التبادلات البرامجية الإذاعية وهي جائزة تقديرية.







وكرّمت إدارة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الإعلامي الإذاعي التونسي عادل شبشوب. وشمل التكريم أيضا أعضاء لجنتي تحكيم المسابقات الإذاعية الرئيسية والموازية وهم علاء محسن من العراق ويعقوب الروسي من الإمارات وعدنان صعيدي من السعودية وخالد بن فقير من تونس.







كما تمّ تكريم الأساتذة المشاركين في تحكيم المسابقات التلفزيونية للدورة 24 للمهرجان وهم المخرج شادي الفخراني (مصر) والمخرج علي الطاهري (المغرب) عن لجنة تحكيم الدراما التلفزيونية، وفوزي الغويل (ليبيا) وهاجر بن نصر (تونس) وإيناس يعقوب (البحرين) عن لجنة تحكيم البرامج التلفزيونية. وعن لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية وبرامج التبادلات كرّم المهرجان المخرج سالم علي منصور (سلطنة عمان) وحظيَ بالتكريم أيضا الإعلامي موفّق مطر من فلسطين عن لجنة تحكيم الأخبار التلفزيونية.







وفي ما يلي النتائج الكاملة لجوائز التبادلات الإخبارية والبرامجية:







// صنف " بعـــيــون عربـية " حول موضوع " العـمارة القديمـــة"



/ الجائزة الأولى: برنـامج "المدرسة المستنصرية" من إنتـاج الإذاعة العراقية



/ الجائزة الثانية: برنـامج "العمارة القديمة "من إنـتـاج إذاعة سلطنة عمان



// صنف "أعلام العـــرب" حول موضوع "رواد البحث العلمي في الوطن العربي"



/ الجائزة الأولى: برنـامج أعلام العرب "من إنتاج الإذاعة العراقية



/ الجائزة الثانية: برنـامج "أعلام العرب "من إنتاج الإذاعة القطرية







// المــسابـقات الـبـرامجـيـة التـلــفـزيـونــية لـعام 2024



صنف " فــي ربــوع الـوطـن العـربي " الفنون الشعبية في الوطن العربي":



/ الجـائـزة الأولى: برنـامـج "الفنون الشعبية الساكن ذاتي "من إنـتـاج التلفزة المغربية



/ الجـائــزة الثـانيـة: برنامج "بوح الوتر "من إنتاج التلفزيون الأردني البـرنـامـج الوثائـقي " المتاحف في الوطن العربي"



/ الجـائـزة الأولى: برنـامج "متاحف قطر" من إنتاج المؤسسة القطرية للإعلام (تلفزيون قطر)



/ الجـائـزة الثـانيـة: برنامج "المتحف الوطني بباردو كنوز الحضارات "من إنـتـاج التلفزة التونسية







// مسابقات التبادل الإذاعي والتلفزيوني لعام 2023





في الإذاعة



/ جائزة التبادلات البرامجية الإذاعية



الجائزة الأولى وخُصّصت لها مكافأة مالية فازت بها الإذاعة العراقية



الجائزة الثانية وهي جائزة تقديرية مُنحت إلى الإذاعة التونسية







/ جائزة التبادلات الإخبارية الإذاعية



الجائزة الأولى وهي جائزة مالية فازت بها إذاعة صوت فلسطين



الجائزة الثانية وهي جائزة تقديرية فازت بها الإذاعة العراقية



/ جائزة تنشيط التبادل الإذاعي الإخباري عبر منصة "الأسبو السحابية"



الجائزة الأولى وهي جائزة مالية مُنحت إلى الإذاعة العراقية



الجائزة الثانية وهي جائزة تقديرية مُنحت إلى إذاعة سلطنة عمان





في التلفزيون



/ جائزة التبادلات البرامجية التلفزيونية لعام 2023 :



الجائزة الأولى : التلفزيون العراقي



الجائزة الثانية: تلفزيون قطر



/ جائزة التبادلات البرامجية الشاملة لعام 2023 :



الجائزة الأولى : التلفزيون العراقي



الجائزة الثانية: التلفزيون السعودي







// جائزة الإنتاج التلفزيوني العربي المشترك الصيغة 7 بعنوان " قصة كفاح "







/ أسندت جائزة أفضل فيلم وثائقي إلى الفيلم الوثائقي بعنوان "كتم الأنفاس" من إنتاج تلفزيون سلطنة عمان (وزارة الإعلام) وإخراج عيسى الصبحي.



/ أسند تنويه خاص إلى الفيلم الوثائقي بعنوان " بنت سجنان.. النبتة البرية " من إنتاج التلفزة التونسية إعداد سميّة فارس إخراج فاتن بن نصيب.







// جائزة الإنتاج التلفزيوني العربي الأوروبي المشترك بين الضفاف " الأسواق والناس "



/ أسندت جائزة أفضل فيلم وثائقي عن المشاركات العربية إلى الفيلم الوثائقي بعنوان" بوابة الجمعة "من إنتاج تلفزيون سلطنة عمان (وزارة الإعلام) وإخراج عبير الحجرية.



/ أسند تنويه خاص إلى الفيلم الوثائقي بعنوان " نــورا "من إنتاج تلفزيون فلسطين إعداد وإخراج زينب حمارشة.







// جائزة أفضل منسّق إخباري لعام 2023:



/ الجائزة الأولى: شبكة الإعلام العراقي



/ الجائزة الثانية: مناصفة بين هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية والتلفزة الجزائرية