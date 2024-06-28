Babnet

قضيتان جديدتان تحيلان " سواغ مان" مجددا على الدائرة الجنائية التفاصيل ...

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63f6413b205b44.94405142_efolmjkhqngpi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 28 Juin 2024 - 16:15 قراءة: 0 د, 41 ث
      
شرعت أمس الخميس 27 جوان 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس التظر في شكايتين رفعهما بنك دولي اجنبي ضد معنى الراب "سواغ مان" تعلقت بتبييض الأموال.


ولم يحضر المتهم جلسة المحاكمة،وحضر محامي في حق البنك الاجنبي وطلب التاخير للقيام باجراءات الحق الشخصي وتقديم الطلبات المدنية، وقدم محامي في حق سواع مان اعلام نيابة وطلب التاخير لمزيد الإطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت هيئة الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة 31 اكتوبر المقبل.
...

أخبار ذات صلة:
البراءة لـ'سواغ مان'...

يذكر ان سواغ مان محكوم غيابيا ب20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في قضايا تحيل رفعها عليه عدة اجانب حيث اوهمهم وفق ملف القضية بالاستثماراتت معه في مجال العقارات والغناء وتسلم منهم مبالغ مالية ضخمة دون أن ينفذ ما وعدهم به


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290025


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  Next match sat 29 june

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 17:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*