قضيتان جديدتان تحيلان " سواغ مان" مجددا على الدائرة الجنائية التفاصيل ...

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شرعت أمس الخميس 27 جوان 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس التظر في شكايتين رفعهما بنك دولي اجنبي ضد معنى الراب "سواغ مان" تعلقت بتبييض الأموال.





ولم يحضر المتهم جلسة المحاكمة،وحضر محامي في حق البنك الاجنبي وطلب التاخير للقيام باجراءات الحق الشخصي وتقديم الطلبات المدنية، وقدم محامي في حق سواع مان اعلام نيابة وطلب التاخير لمزيد الإطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت هيئة الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة 31 اكتوبر المقبل.



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يذكر ان سواغ مان محكوم غيابيا ب20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في قضايا تحيل رفعها عليه عدة اجانب حيث اوهمهم وفق ملف القضية بالاستثماراتت معه في مجال العقارات والغناء وتسلم منهم مبالغ مالية ضخمة دون أن ينفذ ما وعدهم به

يذكر ان سواغ مان محكوم غيابيا ب20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في قضايا تحيل رفعها عليه عدة اجانب حيث اوهمهم وفق ملف القضية بالاستثماراتت معه في مجال العقارات والغناء وتسلم منهم مبالغ مالية ضخمة دون أن ينفذ ما وعدهم به