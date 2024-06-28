بطولة ويمبلدون: أنس جابر تواجه اليابانية مويوكا يوشيجيما في الدور الأول

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تستهل لاعبة التنس التونسية أنس جابر (المصنفة عاشرة عالميا) مشوارها في بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" بمواجهة اليابانية مويوكا يوشيجيما (المصنفة 70 عالميا) يوم 1 جويلية القادم في اطار الدور الأول.



وتطمح أنس جابر الى تحقيق أول لقب غراند سلام في مسيرتها الاحترافية، عبر بطولة ويمبلدون العشبية، بعد ان عاندها الحظ في مناسبتين بخسارتها في نهائيي النسختين الاخيرتين عامي 2022 و2023.

وكانت أنس جابر صاحبة الـ 29 عاما والمتوجة بـ 5 ألقاب في مسابقات رابطة محترفات التنس، قد خسرت نهائي 2022 أمام الكازاخستانية الينا ريباكينا المصنفة رابعة عالميا، ونهائي 2023 أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة سادسة عالميا.



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يذكر أنّ بطولة ويمبلدون تقام من 1 الى 14 جويلية القادم.