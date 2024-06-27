مونديال كرة اليد للوسطيات (كاس رئيس الاتحاد) - المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الصربي بنتيجة 26-27

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انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للوسطيات اليوم الخميس أمام نظيره الصربي بنتيجة 26 - 27 في اطار اللقاءات الترتيبية لتحديد اصحاب المراكز من 21 الى 24 ضمن مسابقة كأس رئيس الاتحاد ضمن بطولة العالم تحت 20 عاما المقامة حاليا بالعاصمة المقدونية سكوبيه.

وعلى اثر هذه النتيجة، سيواجه المنتخب التونسي غدا الجمعة نظيره الغيني، الذي انهزم اليوم أمام المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 26 - 31 ، من أجل تحديد المركزين 23 و 24.

وكان المنتخب التونسي استهل مشواره بمسابقة كاس رئيس الاتحاد لتحديد اصحاب المراكز بين 17 و32 بالفوز على ايران 26-23 قبل ان ينهزم امام البرازيل 24-26 ليتحصل على المركز الثاني للمجموعة الاولى.

يذكر ان السباعي التونسي انهى الدور التمهيدي في المركز الثالث للمجموعة الثانية برصيد نقطتين من فوز على الشيلي 46-28 وهزيمتين امام سويسرا (26-34) ومصر (24-25).



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كاس رئيس الاتحاد

الدورة الترتيبية من اجل المراكز بين 21 و24

الخميس 27 جوان 2024

تونس - صربيا 26 - 27

الارجنتين - غينيا 31 - 26



الجمعة 28 جوان 2024

مباراة ترتيبية من اجل المركز 21

الأرجنتين - صربيا

مباراة ترتيبية من اجل المركز 23

تونس - غينيا

