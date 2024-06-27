الرابطة 2- رضا الشويحي حكما لمباراة شبيبة العمران والترجي الجرجيسي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الادارة الوطنية للتحكيم، اليوم الخميس، عن تعيين رضا الشويحي حكما لمبارة شبيبة العمران والترجي الجرجيسي التي ستقام غدا الجمعة بملعب مصطفى بن جنات انطلاقا من الساعة الخامسة مساء لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.



وتجدر الاشارة الى انه في صورة انتهاء المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل يقع اللجوء مباشرة الى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز.





...



يذكر أنّ فريق شبيبة العمران ضمن الصعود لبطولة الرابطة المحترفة الأولى للمرة الأولى في تاريخه بعدما أنهى منافسات المجموعة الأولى في الصدارة برصيد 54 نقطة، فيما عاد الترجي الجرجيسي الى مصاف فرق النخبة بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 58 نقطة.



