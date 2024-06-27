سليانة: اختتام دورة تكوينية حول تربية الماشية لفائدة منخرطين بالشركة الأهلية "المصير"

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اختتمت، اليوم الخميس، بمركز التكوين الفلاحي الرسكلة بمنطقة القنطرة من معتمدية سليانة الجنوبية، دورة تكوينية تواصلت طيلة 10 أيام، حول تربية الماشية، لفائدة 13 منخرطا من الشركة الأهلية "المصير" ببرقو.

وبين المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية جمال الفرشيشي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الشركة الأهلية "المصير" تضم 50 منخرطا ومنخرطة، وهي تختص في تربية الماشية بالضيعة الدولية الفلاحية الشهامة التي تمسح 457 هكتارا، مشيرا الى انه سيتم لاحقا تكوين بقية المنخرطين في مجالات أخرى.

وذكر المدير الجهوي للتكوين والتشغيل عاطف البوراوي بأنه تم إسناد شهائد تكوين للمتدربين، مشيرا إلى أن المصالح المعنية ستنتهي في الأسابيع القليلة القادمة من صياغة برنامج تكويني موجه لباعثي الشركات الأهلية بالجهة في عدة مجالات من بينها التصرف المالي وحوكمة المشاريع

يشار إلى أن ولاية سليانة تضم ما يقارب 12 شركة أهلية (سواء مؤسسة أو في طور التأسيس) بين شركات فلاحية وأخرى في مجال الاستغلال الغابي.



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يذكر أن فعاليات الدورة التكوينية انتظمت تحت إشراف والي الجهة وبحضور الكاتب العام للولاية ومعتمد سليانة الجنوبية والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية والمندوب الجهوي للتشغيل والتكوين ورئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين وعدد من منخرطي الشركة الأهلية.