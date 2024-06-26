كأس تونس لكرة القدم: النادي البنزرتي يلتحق بلملعب التونسي في النهائي

وبادر النادي الرياضي البنرزتي بالتهديف، في اللقاء الذي أقيم بملعب 15 أكتوبر، منذ الدقيقة 68 عن طريق الطيب بن زيتون، قبل أن يعدل النادي الافريقي النتيجة في الدقيقة 90 عن طريق حمدي العبيدي، ليتم اللجوء الى الحصص الاضافية التي تمكن خلالها أشرف الفرشيشي من تسجيل هدف الانتصار لفريق عاصمة الجلاء في الدقيقة 93.