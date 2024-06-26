كأس تونس لكرة القدم: النادي البنزرتي يلتحق بلملعب التونسي في النهائي

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التحق النادي البنزرتي بالملعب التونسي في الدور النهائي لكاس تونس لكرة القدم وذلك اثر فوزه اليوم الأربعاء على ضيفه النادي الافريقي بنتيجة 2 - 1، بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 1-1).
وبادر النادي الرياضي البنرزتي بالتهديف، في اللقاء الذي أقيم بملعب 15 أكتوبر، منذ الدقيقة 68 عن طريق الطيب بن زيتون، قبل أن يعدل النادي الافريقي النتيجة في الدقيقة 90 عن طريق حمدي العبيدي، ليتم اللجوء الى الحصص الاضافية التي تمكن خلالها أشرف الفرشيشي من تسجيل هدف الانتصار لفريق عاصمة الجلاء في الدقيقة 93.
وبادر النادي الرياضي البنرزتي بالتهديف، في اللقاء الذي أقيم بملعب 15 أكتوبر، منذ الدقيقة 68 عن طريق الطيب بن زيتون، قبل أن يعدل النادي الافريقي النتيجة في الدقيقة 90 عن طريق حمدي العبيدي، ليتم اللجوء الى الحصص الاضافية التي تمكن خلالها أشرف الفرشيشي من تسجيل هدف الانتصار لفريق عاصمة الجلاء في الدقيقة 93.
وكان الملعب التونسي أول المتأهلين الى الدور النهائي بعد فوزه اليوم على مضيفه الأولمبي الباجي بنتيجة 4 - 1 بملعب الشاذلي زويتن.
وسيسعى النادي الرياضي البنزرتي يوم الأحد القادم في المباراة النهائية الى التتويج بكاسه الرابعة فيما يتطلع الملعب التونسي الى الفوز بكاسه السابعة.
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