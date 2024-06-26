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كأس تونس لكرة القدم: الملعب التونسي أول المتأهلين للدور النهائي

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Publié le Mercredi 26 Juin 2024 - 18:28 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تأهل الملعب التونسي الى الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم، لموسم 2023-2024، اثر فوزه اليوم الأربعاء على مضيفه الأولمبي الباجي بنتيجة 4 - 1.

وجاءت رباعية الملعب التونسي، في اللقاء الذي أقيم بملعب الشاذلي زويتن، عن طريق، هيثم الجويني في الدقيقية 16 من ضربة جزاء، و النيجري يوسف أومارو في الدقيقة 30، و حمزة الخضراوي في مناسبتين (48 و65)، في حين جاء هدف الأولمبي الباجي الوحيد عن طريق ياسين بوعبيد في الدقيقة 45.
وكان الأولمبي الباجي قد أنهى اللقاء بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 63 بعدما أشهر الحكم أمير لوصيف الورقة الحمراء في وجه اللاعب المالي علي سيسوكو.
...

ويبحث الملعب التونسي، عن تتويجه السابع والاول منذ سنة 2003.
ويقام الدور النهائي لكأس تونس لموسم 2023-2024 يوم الأحد القادم 30 جوان، بملعب حمادي العقربي برادس، بين الملعب التونسي، الباحث عن تتويجه السابع والاول منذ سنة 2003، والمتأهل من الدور نصف النهائي الثاني الذي يجمع بين النادي البنزرتي والنادي الافريقي.


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