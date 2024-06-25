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رئيس الحكومة يؤكد حرص تونس على تعزيز التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية

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Publié le Mardi 25 Juin 2024 - 19:42 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أكد رئيس الحكومة، احمد الحشاني، حرص تونس على مزيد تعزيز العلاقات والتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بما يمكّن من تحقيق الأهداف التنموية.

وثمّن رئيس الحكومة، خلال لقاء جمعه، الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، بالمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي رييو، التعاون القائم مع الوكالة في العديد من المجالات بما يبوءها مكانة متقدمة كشريك متميز للتنمية في تونس منذ سنة1992، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

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وجدّد المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي رييو، من جهته التزام واستعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس في تجسيم توجهاتها وبرامجها التنموية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والفلاحة والبيئة والصحة والبنية التحتية والتكوين المهني والتعليم والمساهمة في تمويل المشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية، وفق البلاغ.

وحضر اللقاء وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي السبعي، وسفيرة فرنسا بتونس، آن جيجن، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بشمال افريقيا، سيسيل كوبري ، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس، يزيد سفير.


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