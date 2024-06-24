أكثر من 40 عرضا مسرحيا في الدورة 24 للمهرجان الدولي "24 ساعة مسرح دون انقطاع" بالكاف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66799559445ab0.95910017_ohnkgmeiqfljp.jpg width=100 align=left border=0>

تشهد الدورة 24 من المهرجان الدولي "24 ساعة مسرح دون انقطاع" بالكاف عرض 42 عملا مسرحيا وذلك من 27 إلى 30 جوان الجاري.



ويشارك في هذه الدورة الجديدة من هذه التظاهرة المسرحية، التي دأب على تنظيمها سنويا مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف 11 بلدا هي تونس وفلسطين والجزائر وليبيا والمغرب ومصر والأردن والعراق وإيران والسينغال وفرنسا.





...



وتتوزع الأعمال المسرحية بين عروض في صنف "المونودراما" على غرار "السلطة الرابعة" للممثل خالد هويسة و"علاش هكا" للممثلة ليلى الشابي، أخرى في صنف المسرح الجماعي. كما تضمّ البرمجة عروضا موجهة للكهول وأخرى لفائدة الأطفال، إلى جانب تنظيم عروض موسيقية وسينمائية وأخرى تنشيطية ترفيهية. وتشمل البرمجة مجموعة من الفضاءات بمدينة الكاف منها بالخصوص المركب الثقافي والمركز الثقافي الدولي "سيرتا" ودار المسنين والحديقة العمومية ببرنوصة والقاعة المغطاة والمركز الثقافي الدولي يوغرطة.



وتكرّم دورة هذا العام خلال حفل الافتتاح الرسمي يوم 29 جوان ثلة من الفنانين المسرحيين هم صباح بوزويته وفوزية بدر وراضية العرقي ونبيل ميهوب وعلاء الدين أيوب وفتحي المديني.



وتنطلق هذه الدورة يوم 27 جوان بتنظيم "مائدة مستديرة" بعنوان "أين المسرح العربي من إبادة غزة " يديرها الدكتور محمد مسعود إدريس ويؤثثها المسرحي علي اليحياوي والمسرحي موسى السطري من الأردن والمسرحي الجزائري محمد شرشال إلى جانب الممثلة والباحثة الفلسطينية ريمين فتوح.



وتقام يوم 28 جوان ندوة علمية حول "المسرح و الدولة" بمشاركة الدكتور على الفريوي والدكتور نشأت مبارك من العراق والدكتور محسن سراجي من إيران والفرنسي "جيرار استور" والفنان المسرحي فادي الغول من فلسطين.



وأعدّ المنظمون سلسلة من الورشات لفائدة طلبة الفن الرابع سلسلة من الورشات المتنوعة حول " تعزيز العمل بالإضاءة المسرحية البديلة" تأطير الدكتور عماد الخفاجي من العراق، و" الماكياج المسرحي : صناعة الوجه غير المتوازن" تأطير المسرحية فاطمة حزباوي من إيران وورشة في " اليونتوميم " تأطير خالد بوزيد.



ويحظى مديرو ومختصو مراكز التربية المختصة بالكاف بلقاء حول "البسيكودراما والعلاج بالفن" بإشراف الدكتور رياض زمال ووالدكتورة يسرى العطافي.



ويقام خلال هذه الدورة معرض حول تاريخ المسرح بالكاف ومعرض آخر بعنوان "دروب المسرح" للمسرح الوطني، إلى جانب غرافيتي تكريما لغزة.