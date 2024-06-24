ملعب مصطفى بن جنات يحتضن لقاء ترجي جرجيس وشبيبة العمران

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اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الاثنين ان ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير سيحتضن الجمعة القادم بداية من الساعة الخامسة مساء لقاء الترجي الجرجيسي وشبيبة العمران من اجل تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لموسم 2023-2024.

وستقام المقابلة دون حضور الجمهور.

ويذكر انه في صورة انتهاء المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل يقع اللجوء مباشرة الى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز.