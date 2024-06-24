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كاس تونس - برنامج الدور نصف النهائي

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Publié le Lundi 24 Juin 2024 - 06:46 قراءة: 0 د, 16 ث
      
اسفرت علمية سحب القرعة الخاصة بالدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم لموسم 2023-2024 التي دارت مساء يوم الاحد على القناة التلفزية الوطنية 1 عن البرنامج الاتي //

كاس تونس / الدور نصف النهائي
يوم الاربعاء 26 جوان 2024
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الاولمبي الباجي - الملعب التونسي
النادي البنزرتي - النادي الافريقي


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