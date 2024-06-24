كاس تونس - برنامج الدور نصف النهائي

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اسفرت علمية سحب القرعة الخاصة بالدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم لموسم 2023-2024 التي دارت مساء يوم الاحد على القناة التلفزية الوطنية 1 عن البرنامج الاتي //



كاس تونس / الدور نصف النهائي

يوم الاربعاء 26 جوان 2024



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الاولمبي الباجي - الملعب التونسي

النادي البنزرتي - النادي الافريقي