منوبة: تواصل التدخلات البلدية الإستثنائية من أجل رفع فضلات وجلود عيد الاضحى

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تواصلت، اليوم الاثنين، بمختلف بلديات ولاية منوبة، التدخلات الإستثنائية المبرمجة لفترة عيد الأضحى، والتي انطلقت منذ عشية أمس الأحد، من أجل القضاء على النقاط السوداء والمصبات العشوائية بمختلف المناطق أين تنتشر جلود الأضاحي وبقايا التبن والفضلات المنزلية.

وتركز عمل اعوان النظافة الموزعين ضمن فرق عمل وعبر نظام حصص الإستمرار ، على رفع أكداس الفضلات التي سخرت لها البلديات آلياتها من شاحنات عادية وشاحنات ضاغطة وجرارات وآلات جارفة، فضلا عن التعهد بنقاط تنظيف رؤوس الأضاحي التي تنتشر في أغلب الأحياء ويترك أصحابها مخلفاتهم في الطرقات والانهج، إلى جانب رفع الجلود الملقاة في المصبات في اغلب البلديات ما بلديات عدا بلديات منوبة والمرناقية الدندان.

وتشارك هذه البلديات الثلاث في الحملة الوطنية السابعة لتثمين جلود الأضاحي تحت شعار "في عوض ترميه وتلوّث بيه، يولي ثروة كي تستحفظ عليه" التي تنظمها جمعية "من أجل تونس نظيفة" بالشراكة مع المركز الوطني للجلود والأحذية، وبمساهمة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

وفي هذا الاطار، ركزت بلدية منوبة 3 حاويات كبيرة الحجم وخصّصت 12 نقطة لتجميع جلود أضاحي العيد في عدة نقاط من المنطقة البلدية، حيث يتم نقل الجلود المجمعة إلى فضاء المسلخ اين يتولى المكلف بالتجميع بفرزها ونقلها الى المدابغ للتثمين، وفق تأكيد رئيس جمعية "من أجل تونس نظيفة" سامي بن يحي.



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وأشار بن يحي، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء ، أنه تم في إطار الحملة بذل مجهودات تحسيسية تفاديا لظاهرة ترك بقايا الأضاحي وجلودها بالطريق العام، وتجنبا لبقية المظاهر المخلة بالجمالية العامة.

وأكد تجميع عدد هام من الجلود بالجهة وخاصة من محالات القصابين التي انطلقت قبل يومين من العيد في الذبح وبيع اللحوم بكميات هامة للمواطنين الذين تعذر عليهم اقتناء أضاح، وهو ما مكّن المدابغ من تجميع جلود ذات جودة.

وقد أثار انتشار تنظيف رؤوس الأضاحي في الطرقات وخاصة ببعض محطات النقل العمومي، استياء في صفوف المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي، مطالبين بالتصدي لاحقا لمثل هذه السلوكيات العشوائية ومزيد تنظيم العملية.