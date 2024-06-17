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تونس: نسبة امتلاء السدود لم تتجاوز 31،5 بالمائة الى غاية يوم 14 جوان 2024

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Publié le Lundi 17 Juin 2024 - 14:26 قراءة: 0 د, 55 ث
      
لم تتجاوز نسبة امتلاء كافة السدود التونسية 31،5 بالمائة، تاريخ 14 جوان 2024، اي 738،3 مليون متر3، مقابل 847،5 مليون متر3 خلال السنة الفارطة، ليسجل احتياطي المياه في هذه السدود تراجعا بنسبة 12،8بالمائة، وفق معطيات صادرة مؤخرا عن المرصد الوطني للفلاحة.


ومقارنة بالمعدل المسجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة (974 مليون م3)، فقد تراجعت نسبة امتلاء السدود في تونس، بنسبة 24،2 بالمائة.
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ولفت المرصد، الى وجود تفاوت في مستوى التعبئة من منطقة إلى أخرى، إذ بلغت نسبة الامتلاء في سدود الشمال، (التي تستحوذ على97،5 بالمائة من الاحتياطي المائي المتوفر في جميع سدود البلاد)
37،6 بالمائة، في حين استقرت نسبة تعبئة السدود في الوسط والوطن القبلي تباعا عند مستوى 9،4 بالمائة و 9،6 بالمائة.


يشار إلى أن سد سيدي سالم (الموجود شمالا بولاية باجة) يستحوذ على 25 بالمائة من إجمالي إحتياطي الموارد المائية للبلاد، في المقابل نجد ان كلا من سد الهوارب بالوسط وسد شيبة بالوطن القبلي، تقريبا فارغة.


وذكر المرصد، أن إمدادات المياه في السدود قد بلغت، بتاريخ 14 جوان 2024، 0،100 مليون م3، في حين بلغ إجمالي استخدامات المياه خلال نفس اليوم من العام السابق، 1،829مليون م3، اغلبها متأت من سدود الشمال (1،782مليون م3).


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