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احمد الجوّادي يُتوّج بذهبية سباق 400 متر في بطولة فرنسا للسباحة 2024

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Publié le Lundi 17 Juin 2024 - 13:03 قراءة: 0 د, 14 ث
      
فاز السبّاح التونسي أحمد الجوادي يوم الأحد بالميدالية الذهبية في سباق 400 م سباحة حرة ضمن منافسات بطولة فرنسا للسباحة، محققا ( توقيت 3:46.10 ) ومتقدما على الفرنسي دفيد اوبري حسب ما نقلته اللجنة الوطنية الاولمبية.
وكان الجوادي ضمن تاهله للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024



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