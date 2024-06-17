احمد الجوّادي يُتوّج بذهبية سباق 400 متر في بطولة فرنسا للسباحة 2024

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فاز السبّاح التونسي أحمد الجوادي يوم الأحد بالميدالية الذهبية في سباق 400 م سباحة حرة ضمن منافسات بطولة فرنسا للسباحة، محققا ( توقيت 3:46.10 ) ومتقدما على الفرنسي دفيد اوبري حسب ما نقلته اللجنة الوطنية الاولمبية.

وكان الجوادي ضمن تاهله للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024



