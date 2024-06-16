وزير الشّؤون الدّينية يواكب تصعيد الحجيج التونسيين إلى المشاعر المقدّسة

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واكب إبراهيم الشّائبي، وزير الشّؤون الدّينية (رئيس الوفد الرّسمي)، يوم التروية، الجمعة 8 ذي الحجّة 1445 هـ الموافق لـ 14 جوان 2024 بمكّة المكرّمة، عمليّة تصعيد حجيج تونس الميامين إلى مخيّم عرفة.



والتقى الوزير مع ضيوف الرّحمان وطمأنهم بأنّ جميع أفراد مكتب بعثة حجّاج تونس في خدمتهم بعرفات ومنى مرورا بمزدلفة، حتّى يتمّوا مناسكهم في أفضل الظّروف وأطيب الأحوال وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الدينية.





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وانطلقت يوم 8 جوان 2024 من مطار الحجيج، رحلة الوفد الرسمي المرافق للحجيج في اتجاه البقاع المقدسة.

ويُقدر عدد أفراد هذا الوفد بـ 520 عضوا موزعين بين أعضاء في بعثة الإرشاد الديني والبعثة الطبية وبعثة الخدمات والإسناد.

وكانت آخر رحلات الحجيج التونسيين من مطار تونس قرطاج، البالغ عددهم الجملي نحو 11 ألف حاج، باتجاه البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج للعام الحالي (1445 هجري/2024 م).

وبدأت رحلات الحجيج جوّا نحو المملكة السعودية منذ أواخر شهر ماي الماضي انطلاقا من 8 مطارات تونسية عبر رحلات أمنتها الناقلة الوطنية (الخطوط التونسية) والخطوط الجوية السعودية.

واقلعت أولى رحلات الحجيج التونسيين يوم 22 ماي المنقضي من مطار تونس قرطاج وعلى متنها 227 حاجا متوجهة بهم الطائرة إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، بالمدينة المنورة.

وستكون أول رحلة عودة للحجيج يوم 21 جوان الجاري على أن تكون آخر رحلة عودة يوم 9 جويلية 2024.