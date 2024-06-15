منوبة: يوم تحسيسي مفتوح لتقصي الأمراض المزمنة بدوار هيشر

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انتفع 84 شخصا من مختلف الشرائح العمرية بدوار هيشر، اليوم السبت، بخدمات تنظيم يوم تحسيسي مفتوح لتقصي الأمراض المزمنة، احتضنه مقر دار الثقافة محمد عبد العزيز العقربي، على هامش الاحتفال المحلي باليوم الوطني للنظافة الموافق ليوم 11 جوان من كل سنة، وفق تصريح رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر مراد العزيزي.





وبين العزيزي في تصريح ل"وات" ان الاطار شبه الطبي المتطوع بالهيئة، امّن عيادات طبية مجانية في قيس السكري وضغط الدم وقياس الأكسيجان في الدم وقياس الطول والوزن وتقديم حصص توعوية تثقيفية حول أهمية نظافة جسم الإنسان وتوزيع جملة من أدوات النظافة ومعجون وفرشاة أسنان ومطويات.



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وتضمن الاحتفال المحلي باليوم الوطني للنظافة، الذي انتظم بالتعاون مع بلدية دوار هيشر ودار الثقافة وجمعية آفاق النجاح وجمعية القلب الأخضر وبمساهمة من الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بالجديدة، انشطة تحسيسية أخرى على غرار فقرات بيئية، وورشات رسم تهدف لترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة لدى الناشئة وتنمية مهارات الاستدامة لديهم .

كما تم تنظيم حملة نظافة وتشجير بفضاء دار الثقافة تم خلالها غرس عدد من الأشجار ونباتات الزينة التي من شانها إضفاء مزيد من الجمالية على المؤسسة ذات الاشعاع الثقافي والفني بالمنطقة.