الدورة الخامسة من مهرجان عمان السينمائي الدولي : مشاركة أربعة أفلام تونسية منها ثلاثة في المسابقة الرسمية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666c0ec385a542.50432982_hoejngilqpmfk.jpg width=100 align=left border=0>

تشارك السينما التونسية بأربعة أفلام (منها 3 في المسابقة الرسمية) ضمن الدورة الخامسة من "مهرجان عمان السينمائي الدولي- أول فيلم" التي ستقام من 3 إلى 11 جويلية 2024 في العاصمة الأردنية.



وتشهد هذه الدورة وفق ما كشف المنظمون أمس، عن قائمة الأفلام المشاركة في دورة العام الحالي، إذ تبلغ 53 فيلما من 28 بلدا منها أفلام روائية قصيرة عربية وأخرى طويلة ووثائقية عربية ودولية.





...



وتتنافس الأفلام المشاركة على الفوز بجائزة "السوسنة السوداء" من خلال أربعة أقسام 3 منها تسندها لجان تحكيم وهي جائزة أفضل فيلم روائي عربي طويل (وتتنافس عليها 7 أفلام)، وتتضمن لجنة تحكيم هذه الجائزة أسماء عدة سينمائيين من مختلف البلدان من بينهم الممثل والمخرج التونسي ظافر العابدين، كما تسند لجان التحكيم جائزة أفضل فيلم وثائقي عربي طويل (7 أفلام)، وأفضل فيلم قصير عربي (16 فيلماً)، بالإضافة إلى منح جائزة الجمهور للفيلم الفائز في قسم "الأفلام غير العربية" (7 أفلام).



ويتابع جمهور المهرجان ضمن مسابقة الأفلام الطويلة 7 أفلام منها فيلمان من تونس هما "وراء الجبل" لمحمد بن عطية، و"كواليس" لعفاف بن محمود والمغربي خليل بنكيران.

وسيتنافس هذان الفيلمان إلى جانب كل من فيلم "إن شاءالله ولد" لأمجد الرشيد (الأردن)، و"المرهقون" لعمرو جمال (اليمن)، والفيلم المصري "وحشتيني" من إخراج تامر روجلي، والفيلمين المغربيين "عصابات" للمخرج كمال الأزرق و"أنيماليا" لصوفيا علوي.



أما في مسابقة الأفلام العربية القصيرة فيتنافس على الجائزة 16 فيلما من بينها "ليني أفريكو" للمخرج التونسي مروان لبيب، إلى جانب 4 أفلام أردنية، هي "رولينج" إخراج عمر الطاهر، و"الحرش" إخراج فراس الطيبة، و"وذكرنا وأنثانا" إخراج أحمد اليسير، و"سكون" إخراج دينا ناصر، علاوة على 3 أفلام لبنانية، هي "عصفور كشاف" إخراج دوان القاوقجي، و"ملح البحر" إخراج ليلى بسمة، و"أن أندُرَ" إخراج إليو طربية.



وتشهد المسابقة نفسها مشاركة فيلمين مصريين هما "سموكي أيز" إخراج علي علي، و"الترعة" إخراج جاد شاهين، وفيلمين من فلسطين، هما "في قاعة الانتظار" إخراج معتصم طه، و"سوكرانيا 59" إخراج عبدالله الخطیب، إلى جانب الفيلم السوري "حلاوة مرة" إخراج زاهر سمير قصيباتي، والمغربي "حمل، خروف وغربان" إخراج أيمن حمو، والفيلم القطري "طلب زواج" إخراج ناديا الخاطر، والسعودي "الرحلة" إخراج هانية باخشوين.



أما قائمة الأفلام العربية الوثائقية الطويلة، فتضمن فيلمين من لبنان، هما "واصلة" إخراج رين رزوق، و"ق" إخراج جود شهاب، والفيلم الأردني "حلوة يا أرضي" إخراج سارين هايربديان، والمصري "هوليوود جيت" إخراج إبراهيم نشأت، والفيلم العراقي الذي عرض في تونس منذ يومين، "إخفاء صدام حسين" إخراج هلكوت مصطفى، والفيلم القطري "مكاين الروح" إخراج حميدة عيسى، والفيلم الفلسطيني "لا أرض أخرى" إخراج باسل عدرا، وحمدان بلال، ويوفال أبراهام وراشيل زور.



وتحضر السينما التونسية خارج المسابقة أيضا ضمن قسم "موعد مع السينما الفرنسية العربية"، من خلال فيلم "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية، وقد تم اختيار هذا العمل ليعرض الى جانب عدة أفلام أخرى هي "كذب أبيض" إخراج أسماء المدير، و"الثلث الخالي" إخراج فوزي بنسعيدي، من المغرب والفيلم الجزائري "ما فوق الضريح" لكريم بن صالح، وفيلم الفرنسي "حتى لو ذهبت إلى القمر" للمخرج لوران رودريغيز وهي كلها أفلام روائية طويلة.



أما الأفلام القصيرة ضمن هذا القسم فيتابع الجمهور 3 أعمال من فلسطين هي "فيلم قصير عن الأطفال" إخراج إبراهيم حنظل، و"المفتاح" إخراج راكان مياسي، و"حقبات" إخراج ملاك أبو حمدة، والفيلم السوري "٣٣٥٠ كم" إخراج سارة القنطار.



وبخصوص الأفلام الأجنبية تحتوي القائمة على الفيلم الأميركي "قضية الغريب" إخراج براندت أندرسن، والفيلم الايرلندي "ملاحظات من عالم الخراف" لكارا هولمز، والإسباني "الفتيات بخير" إخراج إتساسو أرانا، ومن سنغافورة "الحلم والموت" إخراج نيلسون يو، ومن النرويج "التعامل مع الموتى الأحياء" إخراج ثيا هفيستندال. كما سيتم عرض الفيلم الروماني "زوجي المسلم" إخراج دانييل بارنوي وألكسندرا ليزيتا بارنوي، والسنغالي "بانيل وأداما" إخراج راماتا-تولاي سي.