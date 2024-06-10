الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة - تمديد جديد في مهام الهيئة التسييرية

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أصدر والي بنزرت سمير عبد اللاوي قرار تمديد جديد في المهام للهيئة التسييرية للملعب الافريقي لمنزل بورقيبة برئاسة مراد بن سلامة سيمتد من اليوم 10 جوان الى غاية يوم 10 سبتمبر القادم بما سيمكن ادارة الجمعية من مواصلة مهامها الرسمية في قيادة الجمعية، وحسن الاعداد للمرحلة القادمة وفض ما امكن من الاشكاليات المالية والادارية العالقة بمعية السلط الجهوية والاسرة الموسعة للجمعية والهياكل المسؤولة الرياضية منها وغيرها، وذلك في انتظار عقد جلسة عامة انتخابية.



وكانت الهيئة التسييرية للجمعية أعلنت في بلاغ رسمي لها عن تنظيم جلسة عامة خارقة للعادة يوم 14 جوان الجاري وذلك للمصادقة على تعيين مراقب حسابات في اطار الاعداد الأمثل لعقد جلسة عامة انتخابية في غضون شهر سبتمبر المقبل.





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يذكر ان الهيئة التسييرية الحالية برئاسة مراد بن سلامة تتكون من كل من عمر بن رمضان في خطة كاتب عام ولطفي حاج احمد في خطة امين مال

والعضوين بشير بن سلامة ورضا الرقيق علاوة على بقية الفريق المعاضد لها من مسؤولين واحباء مكلفين من قبل رئيس الهيئة التسييرية حيث تمكنت بما توفر لها من دعم واحاطة رسمية من قبل السلطات الجهوية وعلى راسها والي بنزرت وكافة الهياكل والاحباء الفاعلين من تحقيق حلم الجماهير بالعودة للرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم.