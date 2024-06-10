في موسم الحج الحالي ..اصدار نحو مليوني بطاقة "نسك" الرقمية، لتمكين الحجيج النظاميين من دخول المشاعر والتمتع بالخدمات

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(مبعوث وات عبد العزيز قطاطة)- اصدر مركز نسك خلال موسم الحج الحالي نحو مليوني بطاقة رقمية من بطاقات "نسك" التي تعد الاداة التعريفية الوحيدة للحجيج النظاميين ووسيلتهم الرقمية لدخول المشاعر في مكة المكرمة والمدينة المنورة و مشعر منى وغيرها، الى جانب تمكينها الحجيج من التمتع بالخدمات الموضوعة على ذمتهم "





وقال عبيد التلحمي الوكيل بوزارة الحج والعمرة في قسم الانتقال الرقمي ان خبراء سعوديين اشرفوا على تصميم البطاقة الرقمية لموسم الحج الحالي والتي تتضمن سمات امنية عالية ودقيقة، وتهدف الى مساعدة الجهات الامنية على ضبط الحجيج غير النظاميين وفرزهم من الحجيج النظاميين".



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واضاف خلال زيارة وفد اعلامي لصحفيين من عدة دول اسلامية من ضمنهم صحفيون من وكالة "وات"، ان بطاقة "نسك" هي مفتاح دخول الحجيج لاداء المناسك والمشاعر وهي بطاقة رقمية الزامية تمكن الحجيج النظاميين من التمتع بجملة من الخدمات

واشار المسؤول بوزارة الحج والعمرة الى ان " بطاقة نسك تاتي في اطار المشاريع المساندة لبرنامج "لاحج بلا تصريح " الذي اطلقته السلطات السعودية هذا العام للتصدي للحج غر النظامي وتحسين الخدمات المسداة للحجيج النظاميين.

و تسند بطاقة نسك وفق حامد المالكي المسؤول في مركز خدمات بطاقة "نسك"، فور صدور تأشيرة الحج كما تم اصدار نحو 2 مليون بطاقة منها خلال الموسم الحالي موضحا ان نحو 4500 شخص يعملون في اطار برنامج بطاقة "نسك" والتي تسلم الى مقدمي الخدمات لتوزيعها لاحقا على الحجيج

واضاف حامد المالكي ، ان هذه البطاقة الرقمية التي تتمتع بميزات السلامة الرقمية تمكن الحاج من صعود الحافلات في مكة المكرمة وفي المشاعر الاخرى، مؤكدا ان ذلك يستوجب على كل حاج حملها طوال الوقت، لان عديد الخدمات يتم تقديمها بشكل اساسي وفق هذه البطاقة الالكترونية التي تتضمن واجهتها شفرة خاصة يتم قراءتها بشكل آلي من قبل الجهات الامنية والصحية والجمارك وغيرها، لتقديم الخدمات الضرورية".

وقبل يومين قال مسؤولون امنيون سعوديون انه تم ضبط المئات من الاشخاص الذين لا يحملون التصاريح الضرورية للحج كما تم كشف جهات وهمية تحيلت على مئات الحجيج واوهمتهم بتنظيم رحلات نظامية لاداء المناسك هذا العام.

ومع اقتراب موعد الحج لهذا العام وقبيل يومين من توقف رحلات الحجيج نحو السعودية تفرض السلطات الامنية عمليات رقابة وتثبت شديدة على جميع المداخل المؤدية الى مكة المكرمة وفق ما عاينه موفد وكالة وات

وقامت قوات الطيران بتنظيم طلعات جوية لمراقبة الطرق والشعاب المحيطة بالمكان وايقاف الافراد الذين يتعمدون نقل حجيج غير نظاميين وادخالهم سرا نحو المدينة المقدسة .

يشار الى ان حصة الحجيج المخصصة لتونس من قبل السلطات السعودية تقدر ب 10 آلاف و982 حاجا وحاجة.

كما تبلغ عدد الرحلات التي تؤمنها الخطوط التونسية والخطوط السعودية مناصفة، 42 رحلة، وآخر رحلة ستنطلق من المحطة الثانية من مطار الحجيج يوم غد الثلاثاء 11 جوان ، بعد أن انطلقت اولى الرحلات يوم 22 ماي الماضي.