آليات إعادة فتح معبر رأس جدير محور لقاء تونسي ليبي

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مثلت آليات إعادة فتح معبر رأس جدير (التابع لولاية مدنين)، على الحدود التونسيّة الليبية أمام حركة المسافرين والبضائع وتسهيل انسياب العبور في الاتجاهين محور لقاء جمع، الأحد، برأس جدير، المدير العام للديوانة والمدير العام لشرطة الحدود والأجانب ونظيريهما من الجانب الليبي، وفق بلاغ أصدرته الديوانة التونسية.



تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا، عبد الحميد الدبيبة، عبّرا، خلال مكالمة هاتفية، يوم الجمعة 7 جوان 2024، عن الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين.