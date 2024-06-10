Babnet

آليات إعادة فتح معبر رأس جدير محور لقاء تونسي ليبي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/tuunisilibyerasjeditr.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 10 Juin 2024 - 07:03 قراءة: 0 د, 28 ث
      
مثلت آليات إعادة فتح معبر رأس جدير (التابع لولاية مدنين)، على الحدود التونسيّة الليبية أمام حركة المسافرين والبضائع وتسهيل انسياب العبور في الاتجاهين محور لقاء جمع، الأحد، برأس جدير، المدير العام للديوانة والمدير العام لشرطة الحدود والأجانب ونظيريهما من الجانب الليبي، وفق بلاغ أصدرته الديوانة التونسية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا، عبد الحميد الدبيبة، عبّرا، خلال مكالمة هاتفية، يوم الجمعة 7 جوان 2024، عن الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289016


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 10:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*