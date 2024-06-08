Babnet

رئيس الجمهورية يؤكد على واجب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في فرض الاحترام الكامل لكل الأحكام المتصلة بالعملية الانتخابية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6663f9ac48b825.61313113_igmjlfohqkpne.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 08 Juin 2024 - 07:05 قراءة: 0 د, 39 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر يوم الجمعة بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأشار رئيس الجمهورية، في مستهل هذا اللقاء، إلى أن تونس احترمت كلّ المواعيد التي عبّر فيها الشعب التونسي صاحب السيادة عن إرادته سواء في الاستفتاء على مشروع الدستور يوم 25 جويلية 2022 الذي كان مسبوقا باستشارة وطنية أو في انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب ثم في انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأكّد رئيس الجمهورية على الواجب المحمول على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في فرض الاحترام الكامل لكل الأحكام المتصلة بالعملية الانتخابية التي وردت في نصّ الدستور، وخاصة في الفصل 89 منه، وفي القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وترتيب الجزاء القانوني على كلّ خرق من أي جهة كانت.
...






   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288939


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 22:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*