نجم المتلوي - منذر مخلوف يخلف قيس اليعقوبي على راس العارضة الفنية

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اعلن نجم المتلوي، اليوم الاربعاء، عن تعيين منذر مخلوف مدربا جديدا لفريق الاكابر لكرة القدم خلفا للمدرب قيس اليعقوبي الذي حصلت القطيعة معه قبل جولة واحدة من انتهاء مرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى.



ويخوض نجم المتلوي يوم 14 جوان الجاري مباراة حاسمة مع مضيفه مستقبل سليمان في صراع البقاء ضمن مصاف النخبة.





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وكان فريق المناجم توجه امس الثلاثاء برسالة الى الكاتب العام للجامعة التونسية لكرة القدم والمشرف العام للتحكيم يطالب فيها بتعيين طاقم تحكيم اجنبي واستعمال تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في هذه المقابلة الهامة.



ويحتل نجم المتلوي المركز السادس برصيد 19 نقطة متقدما على مستقبل سليمان صاحب المركز السابع بنقطة واحدة.



وكان مستقبل المرسى اول النازلين الى بطولة الرابطة الثانية قبل التعرف في الجولة الختامية على هوية الفريق الثاني الذي سيرافق فريق الصفصاف الى الرابطة الثانية.