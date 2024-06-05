مباراة تونس وغينيا الاستوائية - مجانية الدخول للبيلوز والفيراج

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم انها قررت بعد التنسيق مع السلط المعنية تمكين الجماهير الرياضية من مجانية الدخول بمنطقتي المدارج المكشوفة 'بيلوز' ومدارج المنعرج 'فيراج' وذلك لحضور مباراة المنتخب التونسي ومنتخب غينيا الاستوائية المبرمجة مساء الأربعاء بداية من الساعة الثامنة ليلا بملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.



وبعد فوزين متتاليين في الجولتين الاولى والثانية على حساب كل من ساوتومي 4-0 في رادس وعلى مالاوي 1-0 في ليلونغوي، يراهن المنتخب التونسي على هذه المباراة من اجل مواصلة مسيرته الورديه بهذه التصفيات ومصالحة انصاره بعد المشاركة المخيبة للامال في نهائيات كاس افريقيا للامم الاخيرة وخروجه منذ الدور الاول.





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ويتصدر المنتخبان التونسي والناميبي ترتيب المجموعة الثامنة ب6 نقاط امام منتخبي ليبيريا ومالاوي (3 نقاط) في حين يتذيل منتخبا غينيا الاستوائية وساوتومي وبرينسيب الترتيب بلا رصيد.