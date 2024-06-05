اليوم برادس: المنتخب التونسي يرفع شعار الفوز امام منتخب غينيا الاستوائية لاحكام قبضته على الصدارة

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في اول مباراة رسمية له منذ مشاركته بنهائيات كاس افريقيا للامم التي اقيمت بكوت ديفوار مطلع العام الحالي، يجدد المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الاربعاء اللقاء مع جماهيره بمناسبة استضافة منتخب غينيا الاستوائية بداية من الساعة الثامنة ليلا بملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة من تصفيات نهائيات كاس العالم 2026.





ويتطلع زملاء الياس السخيري الى تحقيق فوزهم الثالث على التوالي في تصفيات هذه المجموعة لاحكام قبضتهم على صدارة المجموعة والمضي قدما في كسب رهان التاهل الى المونديال للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخ كرة القدم التونسية.



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وبعد فوزين متتاليين في الجولتين الاولى والثانية على حساب كل من ساوتومي 4-0 في رادس وعلى مالاوي 1-0 في ليلونغوي، يراهن المنتخب التونسي على هذه المباراة من اجل مواصلة مسيرته الورديه بهذه التصفيات ومصالحة انصاره بعد المشاركة المخيبة للامال في نهائيات كاس افريقيا للامم الاخيرة وخروجه منذ الدور الاول.

ويتصدر المنتخبان التونسي والناميبي ترتيب المجموعة الثامنة ب6 نقاط امام منتخبي ليبيريا ومالاوي (3 نقاط) في حين يتذيل منتخبا غينيا الاستوائية وساوتومي وبرينسيب الترتيب بلا رصيد.