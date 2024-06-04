تراجع قيمة الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها بحوالي 33 بالمائة إلى موفى أفريل 2024

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تراجعت الإستثمارات المصادق في المجال الفلاحي بنسبة 32،8 بالمائة لتقدّر قيمتها ب100،4 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.



وستسمح هذه الاستثمارات بإحداث 804 موطن عمل مقابل 946 موطن في موفى أفريل 2023، وفق ما ورد بنشرية احصائيات الاستثمار الفلاحي الخاص، نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي.





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وتراجع عدد الاستثمارات بنسبة 6،8 بالمائة ليصل الى 830 عملية. ومقارنة بالاشهر الأربعة الأولى من الفترة 2018 / 2022 فقد سجلت الاستثمارات الفلاحيةو الخاصة تراجعا بنسبة 36،5 بالمائة على مستوى العدد وبنسبة 47،8 بالمائة على مستوى القيمة.

والجدير بالذكر أنّ 86 بالمائة من الاستثمارات المصادق عليها تشمل المشاريع الفلاحية تعلّقت بالمشاريع الفلاحية في حين تعلّقت 24،7 بالمائة منها بمشاريع الصيد البحري و19،2 بالمائة بمشاريع التحويل الأوّلي.



وسجلت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان تطورا على مستوى القيمة ب25،2 بالمائة لتبلغ قيمتها 13،6 مليون دينار مقابل 10،9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.



وبلغت قيمة الإستثمارات ذات المساهمة الأجنبية 1 مليون دينار مقابل 0،3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.



وانتفعت الإستثمارات المصادق عليها، بحسب وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، بمنح قيمتها 32،2 مليون دينار وهو ما يمثل 32 بالمائة من حجم الاستثمارات مقابل منح ناهزت قيمتها 42،2 مليون دينار في 2023 ما مثل 28،2 بالمائة من اجمالي الاستثمارات.



وقدّرت قيمة المنح المسندة لاقتناء التجهيزات الفلاحية ب14،4 مليون دينار، ما يناهز 45 بالمائة من إجمالي المنح.



وتراجعت منحة التنمية الجهوية من 4،5 مليون دينار خلال الأشهر الأربع الاولى من سنة 2023 إلى 3،6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.



وتمّت المصادقة على إسناد 11 قرضا عقاريا بقيمة 1،6 مليون دينار مقابل 9 قروض بقيمة 1،5 مليون دينار في 2023. وستمكن هذه القروض من إدماج 84 هكتارا من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 123 هك خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.



وأفادت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أنّه تمّ التصريح ب2571 عملية إستثمار بقيمة 445،9 مليون دينار مقابل 2058 عملية بقيمة 490،3 مليون دينار خلال الأشهر الأربع الأولى من سنة 2023 مسجلة بذلك تطورا بنسبة 24،9 بالمائة، على مستوى العدد، وتراجعا بنسبة 9،1 بالمائة على مستوى القيمة.



وتطورت الإستثمارات المصرّح بها في قطاع الخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي لتقدر قيمتها ب86،2 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 58،2 مليون دينار.



ويفسر هذا أساسا وفق الوكالة، بتطوّر الإستثمارات في نشاط خدمات تحضير الأرض والجني والحصاد، التي بلغت 38،8 مليون دينار مقابل 14،8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2023.



وبلغت الإستثمارات المصرح بها على الخط 1688 عملية إستثمار بقيمة 309،4 مليون دينار أي ما يمثل 65،7 على مستوى العدد و69،4 على مستوى الحجم الجملي المصرح به.