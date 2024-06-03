مجلس نُوّاب الشعب يعقد غدا الثلاثاء جلسة عامة للنظر في مقترح قانون يتعلق بالمسؤولية الطبية

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يعقد مجلس نُوّاب الشعب جلسة عامة، غدا الثـلاثاء بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مقترح قانون اساسي (عدد 30 لسنة 2023) يتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.



ويتضمن هذا القانون الأساسي، المقترح من مجموعة من النواب الذي يتضمن 6 أبواب و 55 فصلا، وهو يضبظ حقوق المرضى المنتفعين من الهياكل والمؤسسات الصحية، وآليات الجودة والسلامة والوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية ونظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية، حسب ما ورد في الفصل الأول.

وتطبق أحكام هذا القانون على مهنيي الصحة أثناء ممارستهم لأنشطتهم المهنية بصفة قانونية وعلى كل الهياكل والمؤسسات الصحية ومراكز التشخيص والعلاج والبحوث والتجارب التي تسدي خدمات صحية بالقطاعين العمومي والخاص وعلى مخابر صنع الأدوية ومصنعي وموردي المستلزمات و الآلات الطبية.