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بطولة رولان غاروس: سابالينكا وريباكينا الى الدور ثمن النهائي

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Publié le Samedi 01 Juin 2024 - 16:11 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تأهلت كل من البيلاروسيية آرينا ساباليناكا المصنفة ثانية عالميا، والكازاخستانية الينا ريباكينا المصنفة رابعة عالميا، اليوم السبت، الى الدور ثمن النهائي لبطولة رولان غاروس ثاني البطولات الأربع الكبرى.

وبلغت أرينا سابالينكا الدور ثمن النهائي لبطولة رولان غاروس اثر فوزها على الاسبانية باولا بادوزا المصنفة 139 عالميا بمجموعتين نظيفتين بواقع 7-5 و 6-1.
وستواجه سابالينكا في الدور القادم المتأهلة من مباراة الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 12 عالميا ومواطنتها ايما نافارو المصنفة 24 عالميا.
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ومن جهتها بلغت الينا ريباكينا الدور ثمن النهائي للبطولة اثر تغلبها على البلجيكية اليزي ميرتينز المصنفة 27 عالميا بمجموعتين دون رد تفاصيلها 6-4 و6-2.
وستضرب ريباكينا في الدور القادم موعدا مع الفائزة من مباراة الأوكرانية الينا سفيتولينا المصنفة 19 عالميا والرومانية آنا بوغدان المصنفة 64 عالميا.


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