تونس والجزائر توقعان اتفاقية للتهيئة السياحية في ظلّ مشاركة تونسية هامّة في صالون السياحة والأسفار بالجزائر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66599a838f2bf8.87801963_jqpfhkeonglim.jpg width=100 align=left border=0>

وقّعت الوكالة العقارية السّياحية والوكالة الوطنية للعقار السياحي بالجزائر، أمس الخميس بالجزائر، اتفاقية توأمة تضبط أوجه التعاون في مجال التهيئة السياحية في وقت تشارك فيه اكثر من 80 مؤسسة في الصالون للسياحة والاسفار بالجزائر.



واشرف على توقيع الاتفاقية وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، رفقة نظيره الجزائري مختار ديدوش، بحضور الرئيس المدير العام للوكالة العقارية السياحية فتحي الشرفي والمدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي بالجزائر مهناوي سليم ووفدي البلدين.





...



وتهدف هذه الاتفاقية كذلك إلى رسم التصورات العامة المشتركة من أجل ضمان تطور منسجم ومستدام للمناطق والمواقع السياحية للبلدين وخاصة الحدودية.



وكان بلحسين، الذي يؤدي زيارة الى الجزائر من 29 الى 31 ماي 2024، افتتح الجناح التونسي في الصالون الدولي 23 للسياحة والأسفار بالجزائر بحضور نظيره الجزائري، ديدوش.



ويجمع الجناح التونسي ممثلين عن نزل ووكالات أسفار تونسية تنشط بالسوق السياحية الجزائرية فضلا عن مشاركة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.



وأكد بلحسين أهمية المشاركة التونسية في هذا الصالون الدولي، الذي يجمع مختلف المتدخلين والفاعلين في القطاع السياحي والسفر

من الجزائر ومن العالم، فهو مناسبة للترويج للسياحة التونسية في الجزائر، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمهنيّي القطاع لإبرام اتفاقات.



وبحث بلحسين مع ممثلين عن أكبر مركزيات الحجز في الجزائر، سبل تعزيز التعاون بين البلدين بهدف تعزيز وفود الجزائريين والعراقيين إلى تونس طيلة السنة.



وأكد ،في سياق متصل، ضرورة توفر جميع الظروف الملائمة لحسن استقبال الأشقاء في تونس خلال الموسم الصيفي القادم وكذلك خلال الفترة الشتوية وذلك على مستوى المعابر الحدودية وبمختلف المؤسسات السياحية.



وبلغ عدد السيّاح الوافدين على تونس، من 1 جانفي حتّى 20 أفريل 2024، اكثر من مليوني مليون سائح، مقابل مليون و 900 الف سائح خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، اي بزيادة بنسبة 6ر9 بالمائة.



وشكّل السياح الوافدون من الجزائر نسبة هامة من اجمالي9 ملايين و300 الف سائح زاروا تونس العام الماضي، والذي سجل زيادة بنسبة هامة 5ر45 بالمائة مقارنة بسنة 2022.