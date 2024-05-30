منتخب الارجنتين : ميسي يتصدر قائمة أفضل هدافي منتخب الأرجنتين عبر التاريخ

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يملك الدولي الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي، لاعب انتر ميامي الأمريكي، سجلا حافلا بالأرقام القياسية مع منتخب بلاده، ابرزها تربعه على عرش أفضل هدافي "التانغو" عبر التاريخ بعدما سجل 106 هدف خلال مشاركته في 180 مباراة بجميع البطولات.



ويتفوق ليونيل ميسي في ترتيب أفضل هدافي منتخب الأرجنتين عبر تاريخه على النجم السابق غابرييل باتيستوتا، صاحب المركز الثاني برصيد 56 هدفا، متبوعا بسيرجيو أغويرو، صاحب المركز الثالث برصيد 41 هدفا، والأسطورة مارادونا صاحب الـ 34 هدفا.

ويتصدر ليونيل ميسي، قائمة أفضل هدافي فريقه السابق برشلونة الإسباني على مر العصور، بعدما سجل 672 هدفا في 778 مباراة بمختلف المسابقاتن بفارق كبير عن سيزار ألفاريز صاحب المركز الثاني برصيد 232 هدفا.



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كما يعد ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي للاعب الأكثر مشاركة في نهائيات كأس العالم بعدما وصل للمرة الـ 26 في المونديال الأخير بقطر، حيث تجاوز رقم الثنائي لوثار ماتيوس وميروسلاف كلوزه حيث كسر ميسي رقم ماتيوس بوصوله إلى 26 مباراة بعد مشاركته في المباراة النهائية بمونديال قطر 2022 أمام منتخب فرنسا، في البطولة التي حصد لقبها المنتخب الأرجنتيني.

وكان ليونيل ميسي أنهي بطولة كأس العالم 2022 بإحرازه سبعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، ليصبح أول لاعب يسجل في كل مباريات الأدوار الإقصائية ودور المجموعات.

وفيما يلي قائمة أفضل هدافي منتخب الأرجنتين عبر التاريخ:

ميسي - 106 هدف

باتيستوتا - 56 هدفا

أغويرو – 41 هدفا

كريسبو – 35 هدفا

مارادونا – 34 هدفا

هيغواين – 31 هدفا

دي ماريا – 30 هدفا