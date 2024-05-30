كرة القدم (كأس العالم للأندية): ثلاثة اتحادات تهدد بمقاطعة المنافسة ما لم تتم اعادة جدولة مبارياتها

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هددت رابطة البطولة الإنقليزية الممتازة ورابطة اللاعبين المحترفين ورابطة البطولة الإسبانية بمقاطعة كأس العالم للأندية لكرة القدم وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ما لم تتم إعادة جدولة مباريات البطولة التي تنشط من قبل 32 فريقا.



وتقام كأس العالم للأندية لكرة القدم بنظام جديد يضم 32 فريقا، وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل.

كما من المقرر أن يشارك بايرن ميونيخ وريال مدريد في المنافسة التي تستمر أربعة أسابيع، وتبلغ قيمة جوائزها أكثر من 600 مليون جنيه إسترليني.



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ويقود التهديد بالمقاطعة كل من الرئيس التنفيذي لرابطة البطولة الإنقليزية الممتازة ريتشارد ماسترز ورئيس رابطة اللاعبين المحترفين ماهيتا مولانغو ورئيس رابطة البطولة الإسبانية خافيير تيباس.



وعن الموضوع، صرح مولانغو " كرة القدم تقتل منتجها الخاص (...) أولئك الذين يديرون اللعبة بحاجة إلى الاستماع، وإذا لم يفعلوا ذلك، فحينها سيتعين علينا كنقابات مسؤولية، حماية اللاعبين من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة والطريق القانوني هو الخطوة التالية".

وأضاف ذات المتحدث أن جدول المباريات لن يترك للأندية أي خيار سوى إجبار اللاعبين على العودة للعب دون الحد الأدنى من الراحة لمدة ثلاثة أسابيع، وهو ما يتعارض مع جميع الصفقات الاحترافية.

يذكر ان الترجي الرياضي ضمن تاهله الى كاس العالم للاندية التي ستقام الصيف القادم بالولايات المتحدة الامريكية.