وزير الدّاخليّة يكرم خريجي الدّورة التّكوينيّة 25 للمدرسة العُليا لقوّات الأمن الدّاخلي

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تولى وزير الدّاخليّة خالد النوري، اليوم الأربعاء، تكريم خريجي الدّورة التّكوينيّة الخامسة والعشرون للمدرسة العُليا لقوّات الأمن الدّاخلي أثناء حفل اختتام السنة الدراسيّة 2023/2024.



ودعا خالد النوري، وفق بلاغ أصدرته وزارة الداخلية، خريجي هذه الدورة إلى توظيف المعارف والمكتسبات التي تلقوها لتطوير طرق العمل والاجتهاد في تحسين جودة الخدمات المسداة إلى المواطن ومكافحة الجريمة بكل مظاهرها وتطبيق القانون مع الحرص على احترام حقوق الإنسان.





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كما أشرف الوزير، في وقت سابق اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، رفقة كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالأمن سفيان بالصادق، على المجلس العلمي للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، بحضور كافة أعضاء المجلس.



وتمّ بالمناسبة التداول في مراحل إنجاز البرنامج التكويني للدّورة 25 والمُصادقة على نتائج المتكوّنين للسنة الدراسيّة 2023/2024 وعرض توصيات لتنفيذها بداية من السّنة التكوينيّة القادمة لتطوير برامج التكوين الأمني العليا.



وأبرز خالد النوري، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، الدور الهام للتكوين المستمر في تأهيل الإطارات الأمنية العليا والرفع من قدراتهم القيادية وتدعيم إمكانياتهم العلمية داعيا إلى مواصلة تطوير برامج التكوين بما يتلاءم مع التوجّهات العامّة للدّولة ولوزارة الدّاخليّة في مجالات الاختصاص. كما أشرف الوزير، في وقت سابق اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، رفقة كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالأمن سفيان بالصادق، على المجلس العلمي للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، بحضور كافة أعضاء المجلس.وتمّ بالمناسبة التداول في مراحل إنجاز البرنامج التكويني للدّورة 25 والمُصادقة على نتائج المتكوّنين للسنة الدراسيّة 2023/2024 وعرض توصيات لتنفيذها بداية من السّنة التكوينيّة القادمة لتطوير برامج التكوين الأمني العليا.وأبرز خالد النوري، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، الدور الهام للتكوين المستمر في تأهيل الإطارات الأمنية العليا والرفع من قدراتهم القيادية وتدعيم إمكانياتهم العلمية داعيا إلى مواصلة تطوير برامج التكوين بما يتلاءم مع التوجّهات العامّة للدّولة ولوزارة الدّاخليّة في مجالات الاختصاص.