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باجة: تسجيل 7 حرائق بين 1 و27 ماي الجاري والحماية المدنية تنطلق فى تنفيذ خطة لحماية صابة الحبوب

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Publié le Mercredi 29 Mai 2024 - 13:33 قراءة: 0 د, 49 ث
      
سجلت ولاية باجة، 7 حرائق بمزارع الحبوب فى الفترة المتراوحة بين 1 و27 ماي الجاري، اغلبها بمعتمدية مجاز الباب، وذلك على مساحة تقدر ب13 هكتارا منها 8 هكتارات من القمح و5 هكتارات من مزارع الشعير.

وبين المدير الجهوى للحماية المدنية العميد معز بن خليفة لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الاربعاء، ان تم الانطلاق فى تنفيذ خطة لحماية صابة الحبوب وتامين موسم الحصاد حيث قامت الحماية المدنية ب84 زيارة معاينة وتفقد لمراكز تجميع الحبوب، وب15 تدخلا فى المصبات العشوائية التى تعتبر احدى اسباب الحرائق، كما قامت ب13 زيارة لشركات احياء وتنمية فلاحية تضم مساحات هامة من الزراعات الكبرى لتقديم توصيات للوقاية من الحرائق والتحسيس، وتعريف 40 عاملا بها بطرق استعمال معدات الاطفاء .

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واضاف انه تم فى نطاق نفس الخطة، تكوين وتحسيس 120 من الفلاحين والمتساكنين بمناطق خروبة وتستور ومجاز الباب، لمدة ثلاثة ايام، حول حماية صابة الحبوب من الحرائق، وذلك فى نطاق ايام تحسيسية نظمتها المندوبية الجهوية للفلاحة وشركاؤها، واعلن انه سيتم فى الايام القادمة فتح مركز موسمي لمقاومة الحرائق بباجة الشمالية.


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