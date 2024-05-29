فنانون من 11 بلدا في الدورة السابعة للمهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع من 1 جوان إلى 5 جويلية 2024

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تلتئم الدورة السابعة للمهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع بتونس من 1 جوان إلى غاية 5 جويلية 2024. وتسجّل هذه الدورة مشاركة فناني سيرك من بلدان تونس وموريتانيا والمغرب وفرنسا وإيطاليا والشيلي والأرجنتين والمكسيك والسينغال، إلى جانب مصر وروسيا اللتيْن تشاركان للمرة الأولى منذ تأسيس المهرجان سنة 2018. وستكون العروض مجانية للعموم ومسبوقة بعروض تنشيطية وورشات للأطفال.



ويتضمن العرض الدولي الرسمي للمهرجان مجموعة من الألعاب البهلوانية كالمشي والتأرجح على الحبال واستعمال الدراجة ذات العجلة الواحدة والألعاب الاستعراضية بالنار والاعتماد على بنية العضلات لتركيز هرم بشري وغيرها من الألعاب البهلوانية والمهارات الفردية والثنائية والثلاثية التي تحبس أنفاس المشاهدين على مدى ما يزيد عن 90 دقيقة.





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وتنطلق العروض الدولية لفن السيرك، بعد عطلة عيد الأضحى المبارك يوم 21 جوان انطلاقا من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، لتجوب بعد ذلك 9 ولايات أخرى إلى غاية يوم 5 جويلية. وسيحط المهرجان رحاله بكلّ من ولايات بن عروس وسليانة وصفاقس وسوسة والمهدية والمنستير والكاف وبنزرت وزغوان.



وتنتظم مسابقة وطنية لفنون السيرك في دورة أولى سيحتضنها مسرح الجهات بمدينة الثقافة يوم 5 جوان، وهي دورة تقام بالشراكة مع مسرح الأوبرا. ويتنافس على ثلاثة جوائز للدورة 11 مترشحا تمّ اختيارهم من ضمن 27 مشاركة وردت على هيئة المهرجان.



وتجسيما للدور الاجتماعي لهذه التظاهرة، يُنظّم المهرجان قافلة ثقافية فنية لفائدة الأطفال فاقدي السند والأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية بولايتيْ تونس وبن عروس وذلك يوم 10 جوان بفضاء المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس، حيث سيكون لهم برنامج ثريّ ومتنوع يتضمّن حصصا تنشيطية وألعابا ترفيهية وعروضا في فن السيرك وورشات تكوينية.



وسيتم كذلك تنظيم دورة تكوينية على مدى ثلاثة أيام لفائدة المواهب الفنية في السيرك وفنون الشارع، تقام بالشراكة مع الإدارة العامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت. وتتضمن هذه الدورة التكوينية التي سيحتضنها مخيّم الرمال ببنزرت دروسا تطبيقية في فن السيرك وأخرى نظرية إلى جانب عرض شريط سينمائي حول هذا النمط الفني.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة السابعة تقام بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرة الثقافية والفنية ومسرح الأوبرا بمدينة الثقافة والإدارة العامة للعمل الثقافي والديوان الوطني للسياحة التونسية والمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بكل من تونس وبن عروس وسليانة وصفاقس وسوسة والمهدية والمنستير والكاف وبنزرت وزغوان.



وللتذكير فقد تأسس المهرجان الدولي لفن السيرك و فنون الشارع سنة 2018، وهو يعتبر الأول من نوعه في العالم العربي وافريقيا وتنظمه سنويا جمعية "بابا روني لفنون السيرك".