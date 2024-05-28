بنزرت: تأجيل إضراب أعوان شركة اسمنت بنزرت الى يوم 12 جوان المقبل

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قرّر الطرف النقابي بشركة اسمنت بنزرت التابع للاتحاد الجهوي للشغل، في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية بنزرت، تأجيل الاضراب العام للاعوان المبرمج يوم 30 ماي الجاري الى يوم 12 جوان المقبل 2024.



وواتفق الطرفان الإداري والاجتماعي، خلال الجلسة التي أشرف عليها المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني، على تشكيل خلية تضم عددا من الإطارات الفنية والإدارية بالمؤسسة والطرف الاجتماعي الذي طالب بالمناسبة بعقد جلسة عمل مع وزيرة الصناعة حول وضع ومستقبل المؤسسة.

أمّا بشأن النقطة المتعلقة بالاستحقاقات الاجتماعية للأعوان والاطارات، فقد تعهدت إدارة المؤسسة بصرف الهبة الخاصة بعيد الأضحى خلال الأسبوع الجاري، والنظر في إسناد السلفات بعد عقد جلسة بين إدارة المؤسسة والطرف الاجتماعي في أجل أقصاه يوم 7 جوان المقبل 2024.



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كما تعهد الطرف الإداري بتطبيق مقتضيات الفصل 123 من النظام الأساسي بالنسبة لأعوان الدوام المنتدبين سنة 2023 بمفعول رجعي، علاوة على التعهد بتطبيق النظام الأساسي في ما يخص العطل الاستثنائية.