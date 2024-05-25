الرابطة 1 (مرحلة تفادي النزول) مباريات مصيرية لفرق أسفل الترتيب

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مع تبقي ثلاث جولات عن النهاية، يدخل السباق من اجل ضمان البقاء ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم غدا الاحد مرحلته الحاسمة باجراء مباريات الجولة الثانية عشرة التي سيتواصل خلالها الصراع على اشده بين خماسي لا يزال معنيا بحسابات تفادي النزول.



في ملعب عبد العزيز الشتيوي، يستضيف مستقبل المرسى صاحب المركز السابع برصيد 12 نقطة، مناصفة مع مستقبل سليمان، الأولمبي الباجي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة في لقاء سيكون مصيريا لأبناء الضاحية الشمالية للابقاء على امالهم في المحافظة على مكانهم ضمن مصاف النخبة وهو ما يضع أبناء المدرب صهيب زروق أمام حتمية الفوز وذلك اثر عثرتهم في الجولة الماضية بهزيمتهم أمام متذيل الترتيب مستقبل سليمان بنتيجة هدف دون رد عكس فريق عاصمة السكر الذي سيسعى بعد ضمان بقائه الى انهاء هذه المرحلة في الصدارة ومتابعة لاحقا حملة الدفاع عن لقبه في مسابقة الكاس بكل ثبات وهو ما سيدفعه الى تحقيق نتيجة ايجابية معولا في ذلك على نجاعة خطه الأمامي الذي يعتبر الاقوى بمجموع 14هدفا.

وفي الملعب البلدي بسليمان، سيكون مستقبل المكان متذيل جدول الترتيب برصيد 12 نقطة أمام تحد جديد حين يستقبل النادي البنزرتي المتصدر برصيد 23 نقطة في مواجهة تفرض على المحليين تحقيق العلامة الكاملة لمواصلة عملية الانقاذ بعد فوزهم الثمين في الجولة الفارطة على مستقبل المرسى بنتيجة هدف دون رد وكسرهم لسلسلة سلبية من 6 هزائم متتالية خلافا للضيوف الذين يدخلون المقابلة بضغوطات اقل باعتبارهم نجحوا في كسب رهان البقاء غير انهم يتطلعون الى انهاء مشوارهم بهذه المرحلة في طليعة الترتيب وتدارك نصف عثرتهم في الجولة الماضية بتعادلهم على ميدانهم أمام قوافل قفصة بنتيجة 2-2 حفاظا على معنويات اللاعبين قبل التفرّغ لمسابقة كأس تونس.



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ومن جهته، يستضيف قوافل قفصة صاحب المركز الخامس برصيد 17 نقطة اتحاد تطاوين صاحب المركز الثاني شراكة مع الأولمبي الباجي برصيد 21 نقطة، في مباراة من فئة 6 نقاط خصوصا بالنسبة للمحليين المنتشين في الجولة الماضية بتعادل في طعم الانتصار أمام النادي البنزرتي اعاد الثقة لأبناء المدرب اسكندر القصري بعد الخسارة الثقيلة امام الملعب التونسي بسداسية في مسابقة الكاس ومكنهم من تعزيز موقعهم في سباق تفادي النزول لكن مهمتهم امام ابناء المدرب سيف غزال لن تكون يسيرة في ظل معنوياتهم المرتفعة بعد ضمان البقاء بفضل الفوز في الجولة الماضية على حساب اتحاد بن قردان بنتيجة 2-1 ما انعش امالهم في سباق المراهنة على الصدارة.



وستجمع المباراة الرابعة والاخيرة لحساب هذه الجولة بين اتحاد بنقردان صاحب المركز السادس برصيد 16 نقطة وضيفه نجم المتلوي صاحب المركز الرابع برصيد 18 نقطة في لقاء متوازن سيكون الضغط مسلّطا فيها بدرجة أكبر على ابناء الاتحاد الذين يطمحون الى تعويض خسارة الجولة الماضية أمام اتحاد تطاوين من اجل الخروج من دائرة الخطر شانهم في ذلك شان فريق المناجم بقيادة مدربه قيس اليعقوبي الساعي الى الاطمئنان نهائيا على موقعه بالرابطة المحترفة الاولى من خلال العودة على الاقل بنقطة التعادل.