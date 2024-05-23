الاتحاد المنستيري يرفض اجراء مباراة النادي الصفاقسي قبل النظر في مطلب استئناف العقوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/usmo.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت الهيئة التسييرية للإتحاد المنستيري في بلاغ اليوم الخميس رفضها اجراء مباراة النادي الصفاقسي المقررة يوم 26 ماي الجاري لحساب الجولة الثامنة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الى حين النظر في مطلب الاستئناف المقدم بشان قرار الرابطة الوطنية والقاضي بتسليط عقوبة بمباراتين دون حضور الجمهور وخطية مالية ب7500 دينار.





واوضح النادي في بلاغ وجهه لجمهاهيره تم نشره على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان "الهيئة التسييرية للاتحاد المنستيري راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم وأعلمتها برفضها المبدئي لإجراء مباراة الجولة الثامنة من مرحلة البلاي أوف المعينة ليوم 26 ماي الجاري امام النادي الصفاقسي إلى حين النظر في مطلب الاستئناف المقدم في شأن قرار مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة والقاضي بتسليط عقوبة على جمعية الاتحاد المنستيري متمثلة في تخطئة الجمعية بمبلغ مالي قدره 7500 د واللعب مقابلتين دون حضور الجمهور".



...



واعتبرت الهيئة التسييرية للاتحاد أن إجراء المبارا ة المذكورة قبل النظر في مطلب استئنافها "يعد هضما لحقوقها وإخلالا جسيما لمبدإ تكافؤ الفرص بين كل النوادي".

وكانت الرابطة الوطنية لكرة القدم سلطت عقوبة ضد الاتحاد المنستيري باجراء مقابلتين دون حضور الجمهور مع تخطئة بغرامة مالية قدرها 7500 دينار بسبب العود للمرة الثانية في رمي القوارير على ارضية الملعب من قبل جماهيره في اللقاء الذي جمع فريق عاصمة الرباط بالنادي الافريقي يوم الجمعة 10 ماي الجاري.