امين عام رابطة وكالات انباء البحر الابيض المتوسط : تونس لعبت دورا تاريخيا في تأسيس الرابطة

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لعبت تونس دورا تاريخيا في تأسيس رابطة وكالات أنباء البحر المتوسط، منذ سنة 1991، وفق ما صرح به الأمين العام للرابطة جورج بانينتاكس، في كلمته ضمن ندوة دولية اليوم الخميس بتونس نظمتها وكالة تونس افريقيا للأنباء حول "دور التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير المضامين الصحفية لوكالات الأنباء"



وذكر جورج بانينتاكس ان رابطة وكالات انباء البحر الأبيض المتوسط تمثل تحالفا يجمع وكالات الأنباء المتوسطية بهدف دعم التعاون في مجال تكنولوجيات الاعلام، معتبرا ان الرابطة تعد الإطار الأمثل لتبادل الخبرات في المجال الإعلام الوكالاتي بين دول ضفتي المتوسط.





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وأكد ان الرابطة تدعم الالتقاء الحضاري والثقافي بين دول المتوسط وتعمل على ضمان تعزيز تبادل ونقل الخبرات بين وكالاتها الأعضاء، مشيرا إلى ان إطار التعاون يرتكز إلى مشاريع وورشات مشتركة.



وقال امين عام الرابطة "عايشت منذ فترة التأسيس المهام التي اضطلعت بها الرابطة في تنظيم الندوات والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك"، مذكرا بانه شغل طيلة 24 سنة منصب الأمين العام منها 8 مرات لمدة استمرت على ثلاث عهدات.



وأشار إلى أهمية اختيار دور التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير المضامين الصحفية لوكالات الأنباء مشيدا، بالحركية التي شهدتها الرابطة خلال فترة تولي وكالة تونس افريقيا للأنباء منصب رئاسة الرابطة التي تنتهي بحلول شهر جوان المقبل.



وتسلم وكالة تونس افريقيا للأنباء رئاسة رابطة وكالات أنباء البحر المتوسط في شهر جوان المقبل الى وكالة الأنباء الايطالية (انسا).



وتأسست رابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط سنة 1991، وتتمثل أهدافها في تعزيز تبادل المعلومات والحوار والتطور والتعاون بين وكالات الأنباء المتوسطية.



وتضم الرابطة 19 وكالة أنباء بالإضافة إلى أعضاء مراقبين، من بينهم الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية (فابا).





