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باجة: تاثير سلبي لامطار شهر ماي على الحبوب والاعلاف الخشنة وايجابي على الاشجار المثمرة

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Publié le Mercredi 22 Mai 2024 - 18:08 قراءة: 1 د, 14 ث
      
رجح عدد من الفلاحين ومن المختصين فى الشان الفلاحي، ان تكون للامطار المسجلة بولاية باجة خلال شهر ماي وخاصة خلال الايام الاخيرة، تاثيرات سلبية على الحبوب وعلى الاعلاف الخشنة، حيث يمكن ان تؤثر على جودة حبوب القمح مكتملة التكوين، ومن ثمة على سعر القمح عند التعيير وعلى مداخيل الفلاح.
وقال المهندس بالاتحاد الجهوى للفلاحة بباجة سفيان الرزقي، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، ان الامطار الاخيرة ستؤثر سلبا خاصة على المساحات بجنوب الولاية التى استكملت نضجها، فى حين سيكون تاثيرها ايجابيا على مساحات الحبوب بعمدون ونفزة وبعض مناطق باجة الشمالية، التى ما زالت بها سنابل القمح خضراء، حيث تمكن الامطار الاخيرة من مزيد امتلاء حبة القمح وزيادة حجمها.
واكد ان جودة الاعلاف الخشنة ومساحات التبن يمكن ان تتاثر سلبا بالتساقطات الاخيرة، حيث يمكن ان تتسبب فى ظهور عدد من الامراض الفطرية، في حين يمكن اعتبارها مفيدة على مساحات الاشجار المثمرة والزياتين والخضروات وعلى تغذية التربة والمائدة المائية.
وتبلغ المساحات المبذورة من القمح بولاية باجة خلال الموسم الفلاحي 2023 / 2024، 151 الف هكتار، منها 7100 هكتار قابلة للري، كما تبلغ مساحات الاشجار المثمرة والزياتين بالجهة 46 الف هكتار.
...

وكان تقرير للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة، قد بين ان 35 بالمائة من مساحات الحبوب فى حالة "صعبة" وان 30 بالمائة فى حالة "متوسطة" وان 35 بالمائة من المساحات فى حالة "مستقرة وحسنة" من جملة اكثر من 200 الف هكتار تمت زراعتها خلال الموسم الفلاحي الحالي.
تجدر الاشارة الى انه سجل خلال النصف الثاني من شهر ماي نزول امطار متفاوتة الاهمية بكل معتمديات ومناطق ولاية باجة .


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